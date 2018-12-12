ЛНР передала Киеву десятки осужденных

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Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявил о том, что самопровозглашенная Луганская народная республика переместила на подконтрольную Украине территорию 42 заключенных, передает «112 Украина».

Отмечается, что речь идет о лицах, осужденных до начала конфликта в 2014 году.

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«На подконтрольную украинской власти территорию было перемещено 42 человека из оккупированного Луганске. Они хотят и будут отбывать свой срок наказания в украинских тюрьмах», — сказала Геращенко.

По ее словам, перемещение осужденных на Украину продолжится 13 декабря.

Ранее сообщалось, что Киев предложил Москве провести обмен заключенными по формуле «42 на 89».