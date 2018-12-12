Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные страны в ближайшее время начнут операцию против сирийских курдов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам турецкого лидера, об операции были проинформированы США, и несмотря на разногласия по Сирии, Анкара хочет развивать отношения с Вашингтоном.
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«Мы решительно хотим вернуть мир и покой жителям на востоке от Евфрата, как сделали это уже в других регионах Сирии. Мы никогда не были настроены против США и их военных, они всегда для нас стратегические партнеры», — подчеркнул Эрдоган.
Ранее в Госдепе США высказались о зоне деэскалации в Идлибе.