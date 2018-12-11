В МИДе ответили на «лихой твит» Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали «лихой комментарий» госсекретаря США Майка Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле. Текст обращения был опубликован на сайте ведомства.
Как отмечается, это заявление выходит за рамки приличия.
«Мы, конечно, понимаем, что формат «твитов» обычно никого в США ни к чему не обязывает, каждый пользователь волен высказываться, как заблагорассудится, и сам решает, выходить ли ему за рамки элементарных приличий. Однако в данном случае речь идет об официальном лице, так что такое явное пренебрежение нормами дипломатической этики нельзя считать «проходным эпизодом», — заявили в МИД.
В ведомстве добавили, что высказывание госсекретаря США является непрофессиональным.
Ранее сообщалось, что Майк Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160.