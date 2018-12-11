Киев нашел замену задержанным в Керченском проливе кораблям
Руководство ВМС Украины получит четыре боевых катера «Кентавр» и «Гюрза-М» на баланс флота в течение 2019 года, передает «Украинский военный портал».
По данным издания, строительство малого бронированного артиллерийского катера «Гюрза-М» идет на киевском судостроительном заводе «Кузница на Рыбацком», заключен контракт на строительство еще одного такого же катера, а также на создание двух десантно-штурмовых катеров «Кентавр».
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Отмечается, что спуск на воду новых катеров может пройти в 2019 году, «при условии устойчивого финансирования».
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