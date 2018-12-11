В Венесуэле рассказали о цели прилета российских Ту-160

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал цель прилета самолетов российских ВКС в страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Telesur.

По словам министра, совместные полеты российской и венесуэльской авиации направлены на подготовку страны к защите от возможной агрессии.

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«Пусть никто в мире не боится присутствия этих самолетов жизнеобеспечения, бомбардировщиков, истребителей, стратегических бомбардировщиков, которые сели на венесуэльской территории. Мы — строители мира, не войны», — заявил Владимир Падрино Лопес.

Ранее в Госдепе США отреагировали на отправку российских Ту-160 в Венесуэлу.