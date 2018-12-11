Британский адмирал увидел предпосылки начала новой мировой войны

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Бывший командующий ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст заявил, что обострение напряженности между Западом и Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны. Об этом сообщает Daily Star.

По его словам, размещении кораблей НАТО в Черном море «может спровоцировать» начало новой мировой войны.

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Он также призвал альянс серьезно обдумать данное решение.

Уэст подчеркнул, что на Украине может начаться полномасштабная война, если Россия начнет использовать «свои войска» в Донбассе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО к действиям после инцидента в Керченском проливе.