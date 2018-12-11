Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам

Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Стратегия президента направлена ​​на то, чтобы подорвать и ослабить технические возможности террористов, планирующих нападения с применением ОМП», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, США намерены оказывать давление на террористические группы, в том числе посредством нанесения ударов по объектам и лицам, связанным с разработкой и использованием ОМП.

Ранее сообщалось, что Трамп утвердил новую национальную стратегию по борьбе с терроризмом.