Появились кадры приземления российских Ту-160 в Венесуэле

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись приземления сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в международном аэропорту Майкетия в Венесуэле.

На кадрах ролика видно, как самолет, выпустив парашюты, замедляется на взлетно-посадочной полосе.

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Отмечается, что в торжественной церемонии по случаю прибытия российской военной техники в Венесуэлу приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес, а также представители посольства России в стране.

Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сообщил, что два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 Военно-космических сил (ВКС) перелетели в Венесуэлу.