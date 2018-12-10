Российские Ту-160 летели в Венесуэлу в сопровождении самолетов из Норвегии

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Российские бомбардировщики Ту-160, которые направлялись в Венесуэлу, на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в ведомстве.

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Отмечается, что российские военные самолеты встречали министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес, а также представители посольства России в Венесуэле.

Ранее в Минобороны подтвердили переброску российских военных самолетов в Венесуэлу.