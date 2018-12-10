СМИ: в Пентагоне узнали об отправке российских Ту-160 в Венесуэлу

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160, которые способны нести ядерные боеголовки, будут отправлены в Венесуэлу, пишет издание Washington Free Beacon со ссылкой на представителей Пентагона.

Представители американского оборонного ведомства отметили, что как минимум два Ту-160 отправятся в Венесуэлу для участия в военных учениях, которые будут включать дозаправку на дальних расстояниях.

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В Пентагоне заверили, что будут внимательно следить за полетами российских бомбардировщиков.

В конце октября сообщалось, что два стратегических российских ракетоносца Ту-160 совершают плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в день начала учений НАТО в регионе.