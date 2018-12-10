В ДНР назвали дату «масштабного наступления» Украины в Донбассе

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Заместитель главы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят «полномасштабное наступление» 14 декабря нынешнего года. Слова замглавы передает Донецкое агентство новостей.

По его словам, «неопровержимые» сведения о готовящемся наступлении сообщила разведка ДНР.

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«Полученная из достоверных источников информация полностью раскрывает замысел украинских силовиков», — заверил Басурин.

По его словам, Украина намерена захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов, а также установить контроль над участком границы между Донбассом и Россией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Басурин также рассказал, что украинская армия намерена 14 декабря начать военную операцию в районе населенного пункта Гранитное – Широкино. Он отметил, что войска двинутся в направлении населенного пункта Клинкино, а к 15 декабря ВСУ планируют добраться до границы ДНР.

Ранее в ДНР заявляли о подготовке СБУ провокации с химатакой.