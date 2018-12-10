Прокуратура проверяет поставки продуктов для Росгвардии
Представители Главной военной прокуратуры сообщили о начале проверки соблюдения закона о гособоронзаказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии, передает РИА «Новости».
«Главная военная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии», — сообщил представитель ведомства.
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По его словам, по результатам оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее РБК со ссылкой на источники в ФАС сообщил о том, что после обращения ФСБ было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии.