Прокуратура проверяет поставки продуктов для Росгвардии

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Представители Главной военной прокуратуры сообщили о начале проверки соблюдения закона о гособоронзаказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии, передает РИА «Новости».

«Главная военная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии», — сообщил представитель ведомства.

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По его словам, по результатам оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее РБК со ссылкой на источники в ФАС сообщил о том, что после обращения ФСБ было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии.