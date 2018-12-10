Источник назвал нового начальника ГРУ
Новым руководителем Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России стал вице-адмирал Игорь Костюков, передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
«Вице-адмирал Игорь Костюков был назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС России в начале декабря, министр обороны России уже вручил ему личный штандарт», — сказал источник.
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Отмечается, что главой ГРУ впервые в современной истории стал моряк.
Ранее сообщалось, что Костюков может быть утвержден в должности начальника ГРУ.