Митрополита УПЦ не пропустили через линию разграничения в Донбассе

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Сотрудники украинской службы безопасности запретили проезд на подконтрольную Киеву территорию Донбасса митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону, сообщили представители канонической Украинской Православной Церкви, передает РИА «Новости».

«Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения — так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ - было аннулировано», — заявили в УПЦ.

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В ведомстве также отметили, что сотрудник СБУ назвал единственной причиной для отказа «особое распоряжение из Киева». В УПЦ подчеркнули, что произошедшее «можно считать провокационным».

Ранее сообщалось, что Порошенко попросил УПЦ помочь с освобождением украинских моряков.