Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия

Россия в 2017 году вышла на второе место в мире по продажам оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира.

Отмечается, что в доклад включены данные о 100 крупнейших производителях вооружений. Первую строчку списка занимают компании США. С 2002 года на второй строчке располагалась Великобритания, однако в 2017 году ее место заняла Россия.

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В прошедшем году доля России в общем объеме крупнейших производителей оружия составила 9,5%. Также отмечается, что по сравнению с 2016 годам объем продаж основных российских производителей вырос на 8,5% до $37,7 млрд. В частности, компания «Алмаз-Антей» переместилась с 13 строчки списка на 10, ее продажи возросли на 17%.

«С 2011 года российские компании продемонстрировали существенный рост объемов своих военных продаж. Это соответствует линии на увеличение военных закупок с целью модернизации вооруженных сил», — заявил старший исследователь программы Института по вооружениям и военным расходам Симон Веземан.

Ранее журнал National Interest рассказал о «смертоносном» оружии России.