Порошенко попросил у УПЦ МП помощи в освобождении украинских моряков

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Украинский президент Петр Порошенко попросил предстоятеля канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия оказать помощь в освобождении задержанных в Керченском проливе моряков ВМС Украины, передает ТАСС.

«Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения», — сказал Порошенко.

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Он также напомнил, что Киев продолжает требовать открытия Керченского пролива и Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Почаевской лавре попросили Порошенко прекратить давление на УПЦ.