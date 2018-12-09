Нетаньяху объявил о встрече военных делегаций Израиля и России в Москве

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что на ближайшие дни намечена встреча военных делегаций России и Израиля в Москве, передает РИА «Новости».

«Я говорил вчера с российским президентом Владимиром Путиным. Мы договорились о том, что делегации Армии обороны Израиля и Вооруженных сил России встретятся как можно скорее. Надеюсь, в ближайшие дни, вероятно, в Москве», — сказал Нетаньяху.

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По его словам, стороны обсудят координацию своих действий в Сирии.

Ранее сообщалось, что Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии.