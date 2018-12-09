В Совфеде оценили заявления Украины о возможности создать ядерное оружие

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова представителя миссии Украины при НАТО генерал-майора Петра Гаращука о возможностях Украины создать собственное ядерное оружие, передает РИА «Новости».

«Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть», — сказал Клинцевич.

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По его словам, основной потенциал для создания ядерного оружия находился в советские времена на территории РСФСР.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили о возможности создать ядерное оружие.