В Совфеде оценили заявления Украины о возможности создать ядерное оружие
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова представителя миссии Украины при НАТО генерал-майора Петра Гаращука о возможностях Украины создать собственное ядерное оружие, передает РИА «Новости».
«Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть», — сказал Клинцевич.
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По его словам, основной потенциал для создания ядерного оружия находился в советские времена на территории РСФСР.
Ранее сообщалось, что на Украине заявили о возможности создать ядерное оружие.