Die Welt: ракеты Ирана способны достичь Европы

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Спецслужбы стран Евросоюза узнали, что Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний, передает Die Welt.

По данным сотрудников спецслужб, в 2018 году иранская сторона в два раза увеличила число ракетных пусков. В качестве полигона для ракетных испытаний используется территория Сирии, подчеркнули в спецслужбах.

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Отмечается, что всего Иран провел семь пусков баллистических ракет средней дальности и пять пусков баллистических ракет ближней дальности. В том числе, были запущены три ракеты средней дальности «Шанхаб-3», чей радиус позволяет нанести удар по странам юго-востока Евросоюза.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Роухани приравнял решение США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке к терроризму.