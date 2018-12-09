National Interest рассказал о «смертоносном» оружии России

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Журнал The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» российского оружия, с которым »НАТО не захочет связываться».

По данным издания, речь идет о танках Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетных комплексах «Искандер» и ЗРК С-400.

Как отмечается, эти вооружения отражают боевые возможности армии России.

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При этом, по мнению экспертов, комплекс С-400 «Триумф» является верхом развития ПВО России.

Ранее СМИ рассказали, как Россия может уничтожить артиллерию США.