Генерал рассказал о ядерном оружии Украины

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Бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук заявил, что у Киева есть уникальные возможности для создания ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина может создавать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет.

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Он также добавил, что Киеву не стоит бояться международных санкций из-за создания ядерного оружия.

Гаращук подчеркнул, что лучший завод по выпуску межконтинентальных баллистических ракет «находится в Днепропетровске».

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал о «плачевном» состоянии армии страны.