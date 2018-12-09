Генерал рассказал о ядерном оружии Украины
Бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук заявил, что у Киева есть уникальные возможности для создания ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина может создавать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет.
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Он также добавил, что Киеву не стоит бояться международных санкций из-за создания ядерного оружия.
Гаращук подчеркнул, что лучший завод по выпуску межконтинентальных баллистических ракет «находится в Днепропетровске».
Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал о «плачевном» состоянии армии страны.