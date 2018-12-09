Грузия подписала с Францией контракт по закупке систем ПВО

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил о подписании контракта с французской стороной по закупке системы управления и контроля воздушной обороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный шаг позволит Грузии интегрироваться в единую систему управления и контроля НАТО в будущем.

Реклама

Он также добавил, что Грузия и Франция перешли на новый этап сотрудничества в компоненте воздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в МИД России оценили последствия вступления Грузии в НАТО.