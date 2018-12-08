Трамп заявил о несостоятельности идеи европейской армии и напомнил о взносах в НАТО
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в годы Первой и Второй мировых войн идея европейской армии не сработала. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По его словам, тогда европейские страны получили поддержку со стороны Соединенных Штатов. Политик подчеркнул, что США всегда будут поддерживать Европу, но для этого необходимо, чтобы европейские страны делали «справедливые взносы» в бюджет НАТО.
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«Германия платит 1%, в то время как США платят 4,3% более значительного ВВП для защиты Европы. Справедливость!» — заявил Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что главная проблема в идее создания общей европейской армии заключается в том, что Европа — это огромная сила, но ее сила в объединенной экономике.