Путин обсудил с Нетаньяху военное взаимодействие

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил операцию Тель-Авива на линии с Ливаном, а также взаимодействие двух стран по военной линии. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сообщается, что Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан.

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Российская сторона подчеркнула важность обеспечения стабильности в регионе в соответствии с резолюцией 1701 Совбеза ООН. Также была затронута тема сирийского урегулирования.

Подчеркивается, что было решено проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран, а также экспертов министерств обороны России и Израиля.

Ранее сообщалось, что Путин и Нетаньяху пообщались в Париже.