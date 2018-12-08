Путин обсудил с Нетаньяху военное взаимодействие
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил операцию Тель-Авива на линии с Ливаном, а также взаимодействие двух стран по военной линии. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Сообщается, что Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан.
Российская сторона подчеркнула важность обеспечения стабильности в регионе в соответствии с резолюцией 1701 Совбеза ООН. Также была затронута тема сирийского урегулирования.
Подчеркивается, что было решено проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран, а также экспертов министерств обороны России и Израиля.
Ранее сообщалось, что Путин и Нетаньяху пообщались в Париже.