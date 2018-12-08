На Украине создали «бригаду будущего» со старой военной техникой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/393/12073393/RTS26Y2C-pic905-895x505-5493.jpg">

Украинский полковник Николай Палас заявил, что созданное в начале ноября соединение морской пехоты можно назвать «бригадой будущего», передает РИА «Новости».

По его словам, на ее вооружение поступит современная военная техника.

«Я убежден, что через небольшой промежуток времени нашу бригаду можно будет назвать бригадой будущего», — сказал Палас.

Реклама

Как отмечается, речь идет о танках Т-80, которые собирались еще в советском союзе, а также о бронетранспортерах БТР-7, являющихся модернизацией советских БТР-70.

Помимо этого, бригаду вооружат украинскими бронеавтомобилями «Варта», ПТРК и «Стугна-П». Кроме того, ей будет выделено модернизированное стрелковое оружие.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о переброске дестантников на «важные направления».