National Interest рассказал о «супероружии» российского спецназа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/128/10797128/upload-_IZ_5167-pic905-895x505-34016.jpg">

Журнал The National Interest назвал новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 «супероружем» российского спецназа.

По данным издания, ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра обладает впечатляющей огневой мощью.

Как отмечается, этот автомат предназначен для быстрой ликвидации целей в случаях с захватами заложников.

Реклама

При этом, по мнению экспертов, ШАК-12 будет ограничено применяться при ведении ближнего боя российскими спецслужбами.

Ранее СМИ рассказали о преимуществах российской авиабомбы.