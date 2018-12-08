National Interest рассказал о «супероружии» российского спецназа
Журнал The National Interest назвал новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 «супероружем» российского спецназа.
По данным издания, ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра обладает впечатляющей огневой мощью.
Как отмечается, этот автомат предназначен для быстрой ликвидации целей в случаях с захватами заложников.
Реклама
При этом, по мнению экспертов, ШАК-12 будет ограничено применяться при ведении ближнего боя российскими спецслужбами.
Ранее СМИ рассказали о преимуществах российской авиабомбы.