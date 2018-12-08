WP назвала кандидата Трампа на пост главы Комитета начштабов

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Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерала Марка Милли. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящее время Милли является начальником штаба сухопутных войск США.

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Как отмечается, генерал имеет репутацию военачальника, успешно решавшего поставленные задачи в ходе афганской и иракской кампаний.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал нового генпрокурора США.