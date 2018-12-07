Филиппины отказались от покупки российских вертолетов из-за санкций США

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Филиппины закупят американские вертолеты вместо российских из-за санкций США, передает агентство Reuters со ссылкой на слова филиппинского министра обороны Дельфина Лорензана.

Филиппины закупят 16 американских вертолетов Black Hawk за $240 млн вместо более экономичных российских моделей Mи-171 из-за введенных США санкций. Контракт будет подписан в следующем году.

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Как сообщается, Филиппины рассматривали несколько вариантов, среди которых были американские и российские вертолеты, а также южнокорейские Surion и англо-итальянские вертолеты AW139 компании AgustaWestland.

В 2017 году США ввели санкции из-за ситуации с Украиной в 2014 году. Согласно этому документу, такие союзники США, как Филиппины, под угрозой санкций в случае закупки у России оружия или техники.

Ранее Филиппины приобрели 12 легких истребителей из Южной Кореи, корабли из Индонезии, а также бронированные машины и базирующиеся на кораблях ракеты из Израиля.