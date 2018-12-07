В МИДе заподозрили США в подготовке к развалу СНВ-3
У Москвы сложилось ощущение, что США готовят почву для развала СНВ-3. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
По словам главы МИДа, он видел заявления о том, что после прекращения действия ДРСМД существование СНВ-3 будет под большим вопросом, и по мнению российской стороны, просто ведется подготовка к тому, чтобы развалить документ. При этом, как отметил Лавров, Москва направляла Вашингтону предложения по сохранению договоров.
«Предложения, чтобы начать серьезный, честный, профессиональный диалог по вопросам ДРСМД, по вопросам выполнения договора СНВ, и ряд других предложений, как мы должны рассматривать проблемы стратегической стабильности. Никакого ответа от американцев не поступало, мы периодически им напоминаем», — заявил министр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о нарушении ДРСМД.