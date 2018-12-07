Песков ответил на вопрос о нарушении ДРСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не нарушала ДРСМД и сохраняет приверженность договору, передает РИА «Новости».
«Я могу вам сказать, как мы уже неоднократно говорили, что Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД», — сказал Песков.
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Он также посоветовал обратиться за комментарием по технологическим нюансам в Министерство обороны или Министерство иностранных дел.
Ранее сообщалось, что в США задумались о выходе из еще одного договора о сокращении вооружений.