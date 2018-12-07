В Афганистане при атаке талибов погибли 14 военнослужащих

В Афганистане в результате атаки боевиков «Талибана» (организация запрещена в России) погибли 14 военных правительственной армии. Об этом сообщает телеканал Tolonews в твиттере.

По данным представителя губернатора провинции Герат, инцидент произошел вечером в четверг, 6 декабря. Боевики убили 14 военных, еще 20 были похищены.

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Ранее в НАТО заявили о готовности вывести войска из Афганистана. Также ранее сообщалось, что Россия потребовала расследовать гибель мирных жителей в Афганистане.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.