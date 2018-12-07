RT: НАТО планирует защитить свою тактическую связь от России
В НАТО заявили, что опасаются успешного развития российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст заявки на исследование Научно-технической организации Альянса.
Отмечается, что успешность российских средств РЭБ была продемонстрирована в ходе учений на восточной границе НАТО. Кроме того, в тексте заявки говорится, что российская доктрина, сочетающая использование средств РЭБ, беспилотников, и артиллерии для обнаружения, установления и последующей ликвидации целей, успешно себя зарекомендовала.
«И потенциал радиоэлектронных атак (например, подавления), и радиоэлектронное обеспечение (например, обнаружение целей) показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима к средствам РЭБ и столкнется с серьезными угрозами», — сообщается в заявке.
Ранее сообщалось, что МИД России обвинил США в демонтаже договоров по оружию в космосе.