RT: НАТО планирует защитить свою тактическую связь от России

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В НАТО заявили, что опасаются успешного развития российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст заявки на исследование Научно-технической организации Альянса.

Отмечается, что успешность российских средств РЭБ была продемонстрирована в ходе учений на восточной границе НАТО. Кроме того, в тексте заявки говорится, что российская доктрина, сочетающая использование средств РЭБ, беспилотников, и артиллерии для обнаружения, установления и последующей ликвидации целей, успешно себя зарекомендовала.

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«И потенциал радиоэлектронных атак (например, подавления), и радиоэлектронное обеспечение (например, обнаружение целей) показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима к средствам РЭБ и столкнется с серьезными угрозами», — сообщается в заявке.

Ранее сообщалось, что МИД России обвинил США в демонтаже договоров по оружию в космосе.