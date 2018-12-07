Военные Канады отчитались о подготовке украинских солдат

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В министерстве обороны Канады заявили, что с 2015 года канадские инструкторы провели курсы боевой подготовки для более чем 10 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канадское минобороны.

В оборонном ведомстве опубликовали данные по состоянию на 1 ноября 2018 года. Точное число обучившихся на курсах украинцев не называется.

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Также в минобороны рассказали, что канадские военные инструкторы за три года провели более 230 специальных сессий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подразделения десантно-штурмовых войск и техника вскоре будут передислоцированы в «важные для обороны направления».