США поддержали введение военного положения на Украине

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает решение украинского лидера Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Об этом сообщает «Голос Америки».

По его словам, инцидент в Керченском проливе повлиял на политику властей Украины.

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Он также добавил, что Россия якобы пыталась оказать влияние на выборы на Украине с помощью данного инцидента.

Волкер подчеркнул, что у Киева «были причины» для введения военного положения.

Ранее сообщалось, что Киев допустил досрочное прекращение военного положения.