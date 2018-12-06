США поддержали введение военного положения на Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает решение украинского лидера Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Об этом сообщает «Голос Америки».
По его словам, инцидент в Керченском проливе повлиял на политику властей Украины.
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Он также добавил, что Россия якобы пыталась оказать влияние на выборы на Украине с помощью данного инцидента.
Волкер подчеркнул, что у Киева «были причины» для введения военного положения.
Ранее сообщалось, что Киев допустил досрочное прекращение военного положения.