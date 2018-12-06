Украинские консулы встретились с задержанными Россией моряками

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Украинские консулы в Москве проводят встречу с моряками, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина.

«Именно сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами», — заявил Климкин.

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Он добавил, что представители Украины должны встретиться с каждым из арестованных моряков до конца недели. По его словам, необходимо оценить состояние их здоровья.

Ранее депутат Верховной рады обвинил Киев в пиаре на ситуации с моряками.