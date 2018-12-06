Посол США: Вашингтон не видит в Москве надежного партнера по ДРСМД
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон не видит в Москве надежного партнера по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Россия не показала никакого намерения вернуться к соблюдению договора», — сказал Хантсман.
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По его словам, США общались с Россией по вопросу договора около 30 раз за пять лет.
Он также добавил, что Россия якобы не намерена сохранять договор.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ультиматум США по ДРСМД.