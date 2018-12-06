В ВМС США рассказали об отношении к диалогу с Россией

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Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил, что американский флот придает большое значение профессиональному диалогу с военными России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный диалог помогает предотвращать угрозы.

Он также добавил, что Россия и США регулярно общаются относительно безопасности судов в Беринговом проливе.

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Спенсер подчеркнул, что сторонам необходимо развивать эти профессиональные переговоры.

Ранее СМИ сообщили, что США отправят военный корабль в Черное море.