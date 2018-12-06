Могерини назвала общий интерес России и ЕС
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является общим интересом России и Евросоюза, передает ТАСС.
«Верховный представитель подчеркнула, что договор является ключевым элементом европейской безопасности и что в интересах всех сторон его полное выполнение», — говорится в сообщении пресс-службы Могерини.
Реклама
Как отмечается, во время встречи также обсуждалась ситуация на Украине, включая последствия инцидента в Керченском проливе, положение дел в Сирии и вокруг ядерной сделки с Ираном.
Ранее сообщалось, что Лавров и Могерини провели встречу в Милане.