Порошенко заявил о переброске дестантников на «важные направления»
Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере заявил, что подразделения десантно-штурмовых войск и техника вскоре будут передислоцированы в «важные для обороны направления».
По его словам, военнослужащих перебросят из Житомирской области Украины.
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«С военного аэродрома на Житомирщине подразделения десантно-штурмовых войск будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы согласно утвержденным планам», — написал Порошенко.
Ранее президент Украины заявил о наращивании сил на границе с Россией.