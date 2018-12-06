Рада приняла закон об увеличении контроля над морем
Украинская Рада приняла закон, предполагающий расширение морской территории под контролем страны. Об этом сообщает «УНН».
Согласно имеющейся информации, законопроект о расширении на 12 миль (22 км) контролируемой Киевом морской территории был принят в первом чтении 8 ноября. Депутаты приняли закон во втором чтении и в целом 6 декабря.
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Уточняется, что его принятие повысит безопасность в Черном море, поспособствует обеспечению экономического суверенитета страны, сократит контрабанду и не допустит нарушения украинской границы.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.