Захарова оценила идею обмена главы ВМС Украины на задержанных моряков

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова главы ВМС Украины Игоря Воронченко, предложившего отправиться в тюрьму в обмен на освобождение задержанных из-за инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, Воронченко сам отправил украинских военнослужащих исполнять незаконный приказ, а затем посчитал, что «стоит их всех». Она заметила, что с связи с произошедшим отставки главы ВМС будет достаточно.

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«Если только это не новая форма извращения киевского режима — капитуляция в мирное время», — заключила Захарова.

Ранее глава украинских ВМС подчеркнул, что у него «разрывается сердце», когда он видит задержанных моряков. Также Воронченко добавил, что российская сторона удерживает моряков «незаконно».

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.