CNN: США отправят военный корабль в Черное море

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Соединенны Штаты начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что такой шаг станет ответом США на действия России в Керченском проливе.

По данным телеканала, в данный момент американские военные обратились за помощью к Государственному департаменту, который должен уведомить Турцию об отправке корабля в Черное море.

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О том, какой корабль может прибыть в Черное море, в настоящее время не сообщается.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.