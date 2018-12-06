Найден пострадавший при столкновении военных самолетов США

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У беретов Японии после крушения истребителя-бомбардировщика F/A-18 и транспортного самолета-заправщика КС-130 спасатели обнаружили одного из американских военнослужащих. Об этом сообщается в твиттере ВМС США.

В сообщении военных подчеркивается, что в данный момент военного обследуют медицинские работники.

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В настоящий момент спасатели ищут еще шесть человек, которые находились на борту самолетов.

Ранее стало известно о столкновении американских самолетов у берегов Японии.

Инцидент произошел в 200 милях (около 321 км) от японского города Ивакуни в префектуре Ямагути. На борту F/A-18 находились два человека, а КС-130 — пятеро. Столкновение самолетов произошло во время дозаправки, они выполняли учебный полет. Причины инцидента в данный момент неизвестны.