В УПЦ попросили Путина освободить моряков ВМС Украины

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Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий (Украинская православная церковь Московского патриархата) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Обращение опубликовано на сайте епархии.

Анатолий подчеркнул, что обратился к Путину от лица священнослужителей и верующих своей епархии.

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«Обращаюсь к вам с просьбой о помощи: помогите освободить воинов-моряков, которые стали заложниками события 25 ноября 2018 года в акватории Азовского моря», — говорится в обращении.

Он отметил, что инцидент в Керченском проливе стал продолжением четырехлетних военных действий, от которых народ Украины «устал».

Ранее Украина предложила России обмен заключенными.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.