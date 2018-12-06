Эсминец ВМС США демонстративно проплыл около базы России в Приморье

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Американский эсминец USS McCampbell побывал в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморском крае, чтобы продемонстрировать российской стороне, что США будут выполнять операции везде, где это разрешает международное право. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.

В заливе Петра Великого в Приморье находится база Тихоокеанского флота России.

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В заявлении Макмарр говорится, что американский боевой корабль приблизился к российским территориям, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России». Также американская сторона считает, что этот шаг поможет ВМС США отстоять права на свободное использование моря.

«Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», — подчеркивается в заявлении Макмарр.

Ранее CNN сообщил об опасном сближении эсминца США и корабля ВМС КНР в Южно-Китайском море.