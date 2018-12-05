Киев допустил досрочное прекращение военного положения

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что действие военного положения в ряде областей страны может быть прекращено досрочно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительство Украины рассмотрит досрочное прекращение военного положения в случае нормализации ситуации.

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Он также добавил, что одним из условий является отсутствие угроз для страны.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины одобрил план выполнения указа о военном положении.