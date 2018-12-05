Порошенко рассказал, куда идут деньги украинских налогоплательщиков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что деньги налогоплательщиков «до копейки» идут на войска. Об этом сообщает РИА «Новости».
Украинский президент также рассказал, что меры, принимаемые властями в области реформирования вооруженных сил, постепенно помогают приблизить армию Украины к стандарту НАТО.
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«Плановое поступление новых и модернизированных образцов вооруженной техники значительно расширили боевую дееспособность вооруженных сил», — заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что украинское правительство одобрило план выполнения президентского указа о военном положении.