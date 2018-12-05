В России предрекли рост риска конфликтов в Арктике из-за НАТО
Командующий российским Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что риск возникновения конфликтов в Арктическом регионе увеличивается. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам военного, это связано с тем, что в ближайшей перспективе военное присутствие сил Альянса в Арктике также будет увеличиваться.
Евменов отметил, что сейчас растут масштабы разведки и учений НАТО в Норвегии и Норвежском море. Он напомнил, что крупнейшие учения Альянса Trident Juncture-2018 также прошли в Норвегии.
Кроме того, адмирал рассказал, что к ведению разведки в Баренцевом море в этом году впервые привлекли разведывательные дроны Global Hawk ВВС США, а также самолеты стратегической разведывательной авиации Sentinel ВВС Великобритании.
Ранее в НАТО заявили о готовности вывести войска из Афганистана.