Российская армия готовится противостоять высокотехнологичному противнику

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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российская армия готовится к противостоянию высокотехнологичному противнику. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, именно на это делается упор при подготовке вооруженных сил.

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«В первую очередь мы учим войска вести боевые действия с высокотехнологичным противником, оснащенным современным вооружением, в условиях ведения им всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и высокоточного оружия», — пояснил Герасимов.

Ранее сообщалось, что на боевое дежурство России заступили лазерные комплексы «Пересвет».