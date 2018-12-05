Times: создание базы «Форт-Трамп» в Польше сыграет на руку России

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Решение создать базу США в Польше «Форт-Трамп», которое, видимо, по задумке одним названием должна обращать в бегство российских солдатов, является неправильным, пишет в колонке для британской газеты The Times Роджер Бойес.

Автор отмечает, что для президента США Дональда Трампа это будет как военная, так и политическая ошибка. Политическая ошибка в том, что оно «перетасует карты» в пользу Кремля.

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Создание базы в Польше даст Москве возможность говорить об агрессии НАТО, и использовать его в качестве предлога для дальнейшего усиления своего и без того внушительного гарнизона в Калининграде, пишет Бойес.

А идея «западного вторжения» подстегнет увеличение военных расходов. Кроме того, Белоруссия, которая до сих пор была полезной, играя нейтральную роль между Россией и Украиной, вероятно, станет ближе к Москве.

Как результат: Украина захочет защитить свою северную границу с Белоруссией. Получится эффект домино создания «Форта-Трамп», отмечает автор. Местом противостояния между Западом и Россией станет Прибалтика. При этом Россия надеется на защиту своих границ от НАТО тем, что заставит Запад делать выбор между защитой союзников в Балтийском или Черном морях, говорится в материале.